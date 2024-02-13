Великолукский студент стал победителем чемпионата СЗФО по панкратиону
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Мухаммед Али Заманов стал победителем чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по панкратиону, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.
Мухаммед Али Заманов стал победителем среди мужчин в весовой категории до 84 килограммов. Спортсмен представляет спортшколу «Экспресс», клуб «Центурион» и клуб «Отечество».
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