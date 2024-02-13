Псковская область присоединилась к всероссийскому проекту «Десант добра»

21:34, 13 февраля 2024, ПАИ

Псковская область присоединилась к всероссийскому проекту «Десант добра», который оказывает помощь пациентам с редкими заболеваниями, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области







Псков стал первым в 2024 году городом, который посетили инициаторы проекта – общероссийские пациентские организации и специалисты из федеральных клиник. Они организовали для детей с редкими заболеваниями «стационар одного дня», в рамках которого маленькие пациенты могли пройти обследование и получить консультацию узкопрофильных специалистов. Для них также устроили развлекательную программу, мастер-классы и игры с волонтёрами. Участниками акции стали дети из Пскова и районов Псковской области.

«Многие редкие заболевания сопровождают пациентов всю жизнь, поэтому каждый их день – это преодоление. И наша общая задача им в этом помочь. Мы очень ценим ту открытость, с которой нас приняли в Пскове, и готовность органов власти и организаторов здравоохранения вместе решать вопросы по повышению эффективности оказания помощи людям с редкими заболеваниями. Именно с этой целью нами, десятью пациентскими организациями, был инициирован федеральный проект «Десант добра», – сказала директор АНО «Центр помощи пациентам «Геном» Елена Хвостикова.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 60 взрослых и 39 детей с редкими заболеваниями.