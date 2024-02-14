Онлайн-сервисы ограничат в сборе лишних персональных данных с пользователей

07:18, 14 февраля 2024, ПАИ

Онлайн-сервисы ограничат в сборе персональных данных с интернет-пользователей. Соответствующий законопроект разработала первый зампред комитета Совета Федераций по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, пишут «Известия».

Она пояснила, что на данный момент граждане, даже просто посещая определенные сайты, автоматически дают доступ их владельцам к своей личной информации. Это может привести к тому, что в дальнейшим персональные данные могут быть переданы третьим лицам, в том числе в маркетинговых целях. «Такая практика многократно увеличивает риск утечек и противоправного использования персональных данных», – пояснила она.

Кроме того, операторы могут скрывать согласие на обработку персональных данных в пользовательском соглашении, добавил заместитель руководителя федерального центра медиации Владимир Кузнецов. Это тоже может привести к утечкам личной информации пользователей.

Кроме того, авторы подчеркнули необходимость закрепить в законодательстве положение о том, что операторы не могут отказать в услуги, если клиент отказался предоставить свою личную информацию.