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Общество

Онлайн-сервисы ограничат в сборе лишних персональных данных с пользователей

Онлайн-сервисы ограничат в сборе персональных данных с интернет-пользователей. Соответствующий законопроект разработала первый зампред комитета Совета Федераций по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, пишут «Известия».

Онлайн-сервисы ограничат в сборе лишних персональных данных с пользователей. Фото: ПАИ

Она пояснила, что на данный момент граждане, даже просто посещая определенные сайты, автоматически дают доступ их владельцам к своей личной информации. Это может привести к тому, что в дальнейшим персональные данные могут быть переданы третьим лицам, в том числе в маркетинговых целях. «Такая практика многократно увеличивает риск утечек и противоправного использования персональных данных», – пояснила она.

Кроме того, операторы могут скрывать согласие на обработку персональных данных в пользовательском соглашении, добавил заместитель руководителя федерального центра медиации Владимир Кузнецов. Это тоже может привести к утечкам личной информации пользователей.

Кроме того, авторы подчеркнули необходимость закрепить в законодательстве положение о том, что операторы не могут отказать в услуги, если клиент отказался предоставить свою личную информацию.

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