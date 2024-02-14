Выставка «Февраль в окне» откроется в Пскове
Выставка «Февраль в окне» откроется в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
В экспозиции будут представлены работы 11 художников в разных стилях: живопись, графика, керамика.
Выставка начнет работу 21 февраля в 18:00 в Доме Беклешова. Посетить выставку жители и гости города смогут до 13 марта.
Отметим, что организатором мероприятия является Центр туризма и творческих индустрий Пскова при участии Общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России».
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