Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны из Острова Пётр Смирнов

10:01, 14 февраля 2024, ПАИ

На 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, острович Пётр Михайлович Смирнов. Об этом ПАИ сообщили в администрации Островского района.

Пётр Михайлович начал свой фронтовой путь в июне 1944 года, а окончил его в 1945-м в звании младшего лейтенанта артиллерии. Он служил в отдельных противотанковых артиллерийских дивизиях. С ожесточёнными боями прошёл всю Прибалтику, дойдя до берега Балтийского моря. Был тяжело ранен.

Пётр Михайлович был награждён десятью медалями, среди которых медали «За отвагу» и «Бородино», а также орден Отечественной войны II степени.

Кроме того, в послевоенные годы он участвовал в восстановлении Острова и Островского района. Пётр Михайлович трудился в сфере строительства и сельского хозяйства, а также руководил льносеменной станцией.

«Все, кто знал Петра Михайловича, отзывались о нём как о человеке доброй души и чуткого сердца», – отметили в администрации.

Администрация Островского района, Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов выразили соболезнования родным и близким Петра Михайловича в связи с невосполнимой утратой.