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Общество

До -9 градусов прогнозируют в Псковской области 15 февраля

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 15 февраля. Местами прогнозируется небольшой снег. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

До -9 градусов прогнозируют в Псковской области 15 февраля. Фото: ПАИ

На дорогах местами будет гололедица.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура по Псковской области ночью составит от -4 до -9 градусов, днём – от 0 до -5 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

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