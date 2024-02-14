До -9 градусов прогнозируют в Псковской области 15 февраля

11:18, 14 февраля 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 15 февраля. Местами прогнозируется небольшой снег. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

На дорогах местами будет гололедица.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура по Псковской области ночью составит от -4 до -9 градусов, днём – от 0 до -5 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.