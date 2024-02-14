Уникальные фрески Спасо-Преображенского собора можно увидеть на экскурсии 18 февраля

11:05, 14 февраля 2024, ПАИ

18 февраля в 12:00 состоится сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря. Посетители познакомятся с памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сохранились уникальные росписи второй четверти XII века, выполненные византийскими мастерами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Экскурсовод расскажет об архитектурных особенностях древнего храма, который стоял у истоков формирования псковской школы зодчества, а также об основных сюжетах программы стенной росписи и раскроет приемы средневековой техники фресковой живописи.



В случае осадков экскурсия не состоится.

Место встречи: Псков, Мирожская набережная, 2. Справки и запись по телефону: 8 (8112) 33-15-35.