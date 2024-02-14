Юных псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков «Обитатели Полистовья»
Юных художников в возрасте от семи до 18 лет приглашают к участию в конкурсе рисунков «Обитатели Полистовья». Об этом сообщается в группе «Полистовский заповедник» в соцсети «ВКонтакте».
Нужно нарисовать любого обитателя заповедника – грибы, птицы, растения, зверей.
Со списком видов можно ознакомиться на сайте clck.ru/38oJBS.
Работа должна быть формата А4. На ней должны быть указаны Ф.И.О. и возраст участника. Рисунок может быть выполнен в любой технике и с использованием любых средств для рисования (акварель, гуашь, цветные карандаши, масляные краски и другое).
Также нужно заполнить анкету участника.
На конкурс не допускаются работы, которые выполнены полностью или частично с использованием графических программ или программ дизайна, выполненные в виде аппликаций и коллажей, а также коллективные работы.
Победителей наградят дипломами и памятными призами. А самые оригинальные рисунки напечатают на календарях Полистовского заповедника на 2025 год.
Конкурс продлится до 30 апреля, а итоги подведут в мае.
Работы принимаются по адресу: 182840 Псковская область, Бежаницкий район, посёлок Бежаницы, улица Советская, 9б, тел./факс (81141) 2-23-91.
E-mail: konkurspolisto2023@gmail.com.
Ответственный – Ирина Гамирова.
С положением о конкурсе можно ознакомиться в официальной группе Полистовского заповедника в соцсети «ВКонтакте».
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