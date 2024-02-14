Подготовка к Международной встрече воздухоплавателей началась в Великих Луках

14:13, 14 февраля 2024, ПАИ

Подготовка к Международной встрече воздухоплавателей началась в Великих Луках. Мероприятие пройдёт с 9 по 17 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

В рамках международной встречи пройдут 29-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, 3-й чемпионат Псковской области по воздухоплавательному спорту, Кубок Дружбы, Кубок княгини Ольги и Кубок Великих Лук.

На данный момент сформирована судейская коллегия. Спортивным директором чемпионата России назначен член сборной страны Евгений Чубаров.

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