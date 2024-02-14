Подведены итоги зонального этапа спартакиады по баскетболу среди учащихся Псковской области

14:29, 14 февраля 2024, ПАИ

Подведены итоги зонального этапа спартакиады по баскетболу среди учащихся Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской региональной федерации баскетбола. Соревнования проходили среди команд юношей и девушек 2009-2010 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 14 команд девушек и 17 команд юношей.

У девушек в полуфиналах, которые пройдут 2 марта, продолжат борьбу команды Гдовского, Опочецкого, Локнянского и Новосокольнического районов.

В полуфинале среди юношей 3 марта сыграют команды Гдовского, Дновского, Красногородского, Локнянского, Новосокольнического и Невельского районов.

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