Подведены итоги зонального этапа спартакиады по баскетболу среди учащихся Псковской области
Подведены итоги зонального этапа спартакиады по баскетболу среди учащихся Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской региональной федерации баскетбола. Соревнования проходили среди команд юношей и девушек 2009-2010 годов рождения.
В соревнованиях приняли участие 14 команд девушек и 17 команд юношей.
У девушек в полуфиналах, которые пройдут 2 марта, продолжат борьбу команды Гдовского, Опочецкого, Локнянского и Новосокольнического районов.
В полуфинале среди юношей 3 марта сыграют команды Гдовского, Дновского, Красногородского, Локнянского, Новосокольнического и Невельского районов.
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Подведены итоги зонального этапа спартакиады по баскетболу среди учащихся Псковской области
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