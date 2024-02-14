Студент из Великих Лук завоевал бронзу на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

14:50, 14 февраля 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Анвар Аллахьяров стал бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который стартовал 12 февраля в Бухаресте. Об этом ПАИ сообщили пресс-службе ВЛГАФК.

Великолукский студент выступает в весовой категории до 63 килограммов. Спортсмен в полуфинале уступил азербайджанцу Мураду Мамедову, ведя в схватке со счётом 3:1. В матче за третье место Анвар Аллахьяров одержал победу над спортсменом из Латвии Александром Юркянсом со счётом 9:0.

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