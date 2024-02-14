Беседы о русском искусстве пройдут в Картинной галерее архимандрита Алипия в Печорах

15:37, 14 февраля 2024, ПАИ

Цикл бесед, посвящённых творчеству русских художников, состоится в Картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) в Печорах 23 и 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Открытие галереи состоялось 28 августа прошлого года и было приурочено к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

В пятницу, 23 февраля, в 16:00 пройдёт беседа на тему «Певец леса» (по творчеству Ивана Шишкина).

В субботу, 24 февраля, в 14:00 участники обсудят тему «Библейские сюжеты в цикле картин В. Д. Поленова «Из жизни Христа».

Предварительная запись по телефону (8 81148) 2-24-04, количество мест ограничено, мероприятие платное.