Массажные кабинеты ремонтируют в Псковской областной больнице
Два массажных кабинета ремонтируют в отделении лечебной физкультуры и спортивной медицины Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
В частности, в кабинетах заменили окна, положили плитку в местах, где установят раковины. Также в кабинетах обновят сантехнику, восстановят пол и заменят линолеумное покрытие.
Кроме того, скоро частично заменят трубы горячего и холодного водоснабжения, установят запорную арматуру на батареи, заменят электропроводку.
Кабинеты будут освещаться современными энергосберегающими светодиодными лампами.
Всего в больнице пять массажных кабинетов. Ежедневно процедуру лечебного массажа в них проходят болеет 20 человек.
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