Массажные кабинеты ремонтируют в Псковской областной больнице

16:04, 14 февраля 2024, ПАИ

Два массажных кабинета ремонтируют в отделении лечебной физкультуры и спортивной медицины Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

В частности, в кабинетах заменили окна, положили плитку в местах, где установят раковины. Также в кабинетах обновят сантехнику, восстановят пол и заменят линолеумное покрытие.

Кроме того, скоро частично заменят трубы горячего и холодного водоснабжения, установят запорную арматуру на батареи, заменят электропроводку.

Кабинеты будут освещаться современными энергосберегающими светодиодными лампами.

Всего в больнице пять массажных кабинетов. Ежедневно процедуру лечебного массажа в них проходят болеет 20 человек.