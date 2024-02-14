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Общество

Массажные кабинеты ремонтируют в Псковской областной больнице

Два массажных кабинета ремонтируют в отделении лечебной физкультуры и спортивной медицины Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Массажные кабинеты ремонтируют в Псковской областной больнице. Фото здесь и далее: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»

В частности, в кабинетах заменили окна, положили плитку в местах, где установят раковины. Также в кабинетах обновят сантехнику, восстановят пол и заменят линолеумное покрытие.

Кроме того, скоро частично заменят трубы горячего и холодного водоснабжения, установят запорную арматуру на батареи, заменят электропроводку.

Кабинеты будут освещаться современными энергосберегающими светодиодными лампами.

Всего в больнице пять массажных кабинетов. Ежедневно процедуру лечебного массажа в них проходят болеет 20 человек.

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