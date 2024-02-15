Развитие Центра поддержки экспорта Псковской области: достижения и планы на будущее

12:44, 15 февраля 2024, ПАИ

Центр поддержки экспорта Псковской области (Центр «Мой бизнес») по результатам работы в 2023 году поднялся на 13 пунктов в рейтинге среди центров других регионов. Об этом сообщила руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук.

«Мы продолжаем сохранять положительную тенденцию и приложим все усилия, чтобы добиться не меньшего успеха в следующем году», – подчеркнула она.

Также руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области поделилась планами на следующий год.

«Мы уже провели успешную бизнес-миссию в Таджикистан в январе. В состав делегации вошли четыре компании, и каждая вернулась с положительными наработками и хорошими шансами на заключение новых контрактов и открытие нового для себя рынка сбыта», – прокомментировала Мария Сидорук.

Кроме того, она рассказала, что уже в феврале псковские компании планируют представить свою продукцию на международной строительной выставке UzBuild в Узбекистане, а в мае представители индустрии красоты при поддержке Центра смогут поучаствовать в международной выставке Beauty Expo в Казахстане. Также Центр будет продолжать развитие международной торговли с представителями бизнеса из стран СНГ и странами дальнего зарубежья.

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