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Общество

Развитие Центра поддержки экспорта Псковской области: достижения и планы на будущее

Центр поддержки экспорта Псковской области (Центр «Мой бизнес») по результатам работы в 2023 году поднялся на 13 пунктов в рейтинге среди центров других регионов. Об этом сообщила руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук.

Фото: Центр поддержки экспорта Псковской области

«Мы продолжаем сохранять положительную тенденцию и приложим все усилия, чтобы добиться не меньшего успеха в следующем году», – подчеркнула она.

Также руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области поделилась планами на следующий год.

«Мы уже провели успешную бизнес-миссию в Таджикистан в январе. В состав делегации вошли четыре компании, и каждая вернулась с положительными наработками и хорошими шансами на заключение новых контрактов и открытие нового для себя рынка сбыта», – прокомментировала Мария Сидорук.

Кроме того, она рассказала, что уже в феврале псковские компании планируют представить свою продукцию на международной строительной выставке UzBuild в Узбекистане, а в мае представители индустрии красоты при поддержке Центра смогут поучаствовать в международной выставке Beauty Expo в Казахстане. Также Центр будет продолжать развитие международной торговли с представителями бизнеса из стран СНГ и странами дальнего зарубежья.

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