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Общество

Мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО бойца открыли в Пушкинских Горах

Митинг, посвящённый открытию памятной мемориальной доски в честь героически погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО гвардии рядового Дмитрия Светцова, прошёл в Пушкинских Горах. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО бойца открыли в Пушкинских Горах. Фото: здесь и далее газета «Пушкинский край»

Мемориальную доску установили на фасаде здания средней школы имени А. С. Пушкина сегодня, 14 февраля. В этой школе Дмитрий Светцов учился девять лет.

Почтить память погибшего бойца собрались глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, родные и близкие Дмитрия Светцова, ученики и педагоги школы, представители общественных организаций и жители района.

Собравшиеся почтили Дмитрия Светцова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

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