На 110,9% выросло промышленное производство в Псковской области

18:50, 14 февраля 2024, ПАИ

На 110,9% выросло промышленное производство в Псковской области за 2023 год, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Производство продукции обрабатывающих производств выросло на 8%, в то время как водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 73,5%.

В сфере обрабатывающих производств больше всего выросло производство мебели (в два раза) и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 48%).

В наибольшей степени сократилось производство прочих готовых изделий (на 19,9%), а также производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки (на 18,1%).

Ранее сообщалось, что с территории Псковской области на экспорт в шесть стран мира в январе этого года отправили 63 партии животноводческой продукции массой 1,3 тысячи тонн.

Также отмечалось, что 52% псковичей могут выполнить свою работу быстрее чем за восемь часов.