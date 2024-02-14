Псковичи стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по хоккею

20:24, 14 февраля 2024, ПАИ

Воспитанники псковского хоккейного клуба «Торнадо» 2009–2010 годов рождения стали бронзовыми призёрами всероссийских финальных соревнований «Золотая шайба», которые прошли в Ставропольском крае с 8 по 14 февраля. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

На групповом этапе псковичи одержали три победы над командами из Карелии, Вологодской и Мурманской областей.

В четвертьфинале «Торнадо» разгромил «Ямбург» из Кингисеппа со счётом 6:0, а в полуфинале уступил клубу «Янтарная звезда» со счётом 0:6. В матче за третье место псковичи одолели ХК «Северная Олимпия» – 4:1.

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