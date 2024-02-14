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Подвиг самого старшего Героя Советского Союза Матвея Кузьмина вспомнили в Великих Луках

Подвиг самого старшего Героя Советского Союза, 83-летнего жителя Великолукского района Матвея Кузьмина вспомнили представители филиала УИИ УФСИН России по Псковской области в Великих Луках совместно с несовершеннолетними, состоящими на учёте, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Подвиг самого старшего Героя Советского Союза Матвея Кузьмина вспомнили в Великих Луках. Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Великолучане посетили место захоронения Матвея Кузьмина. 14 февраля 1942 года он совершил свой подвиг. Схваченный гитлеровцами, мужчина согласился провести немецкую воинскую часть в тыл советский войск, которых предупредил о готовящемся нападении через своего внука. Так он вывел вражеский отряд к деревне Малкино под прямой огонь советских воинов.

К братскому захоронению, где погребён Матвей Кузьмин, начальник филиала Марей Горвцов и инспектор Юлия Морозова вместе с подучётными юношами возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.

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