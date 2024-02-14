Псковские следователи проводят классные часы в школах в рамках Недели правовой грамотности

20:14, 14 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники регионального следственного управления проводят классные часы в школах Пскова в рамках Недели правовой грамотности, которая стартовала 12 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Основная цель акции – ознакомить школьников с правами и обязанностями несовершеннолетних, юридической ответственностью и правилами безопасного поведения.

Сегодня следователи провели классный час в МБОУ «Естественно-математический лицей № 20». С пятиклассниками поговорили на тему административной и уголовной ответственности несовершеннолетних и как обезопасить себя от преступных посягательств.