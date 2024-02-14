Товары на сумму более 170 млн рублей продали в Псковской области за год

22:24, 14 февраля 2024, ПАИ

В розничной торговле товары на сумму 173 685 млн рублей продали населению в Псковской области в прошлом году. Физический объём продаж вырос на 2,3 % по сравнению с 2022 годом, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, занимали 48 %, непродовольственные товары – 52 % (в 2022 году соотношение было 47,9 и 52,1 % соответственно). Доля продаж товаров на розничных рынках и ярмарках составила 1,9 % от всех покупок населения, годом ранее этот показатель составлял 2,1 %.

Ранее сообщалось, какие товары подорожали в России, а какие подешевели. Также отмечалось, что аренда квартир в стране выросла в цене на 18–24 %.

Кроме того, псковичи рассказали, на что тратят деньги больше всего.