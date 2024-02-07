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Экономика

Электропылесосы и смартфоны подешевели в России

Об изменении цен на непродовольственные товары в России сообщает Росстат.

На 0,6 % выросли цены на спички, на 0,3 % – на туалетное мыло и пелёнки для новорождённых, на 0,2 % – на туалетную бумагу, на 0,1 % – на прокладки и зубные пасты. На 0,5 % также подорожали шампуни, на 0,3 % – кроссовки для взрослых, на 0,2 % – сигареты с фильтром.

Менее чем на 1 % подешевели хозяйственное мыло, стиральные порошки и зубные щётки, детские подгузники, корма для домашних животных, электропылесосы и смартфоны.

Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Ранее сообщалось, что в России подешевели куриные яйца и подорожали огурцы и белокочанная капуста.

Также отмечалось, что в России выросли цены на загородную недвижимость. Кроме того, сообщалось, что в России может подорожать съёмное жильё. По данным аналитиков, число активных объявлений об аренде квартир в городах России резко уменьшилось. В начале этого года их было 44 тысячи – это почти в два раза ниже уровня трёх предыдущих лет.

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