Псковичи рассказали, на что тратят деньги больше всего

13:55, 06 февраля 2024, ПАИ

В топ-3 самых дорогих покупок жителей Пскова в 2023 году вошли девайсы, предметы гардероба, бытовая техника и путешествия, сообщает SuperJob.

Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег псковичи тратят на продукты питания. Расходы на еду назвали основными 74% псковичей. На втором месте — коммунальные платежи (35%). На третьем месте — выплаты по кредитам и ипотеке (22%). Среди наиболее затратных статей личного бюджета также называли содержание детей и бензин.

Личный финансовый учет ведут 3 из 4 горожан: 57% примерно планируют бюджет, 17% придерживаются строгого учета доходов и расходов. 26% не ведут личный бюджет.