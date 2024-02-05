Огурцы и белокочанная капуста подорожали в России

21:30, 07 февраля 2024, ПАИ

На 4,6 % подорожали огурцы в России за период с 30 января по 5 февраля, сообщает Росстат.

Белокочанная капуста подорожала на 4,2 %, свёкла – на 2,3 %, морковь – на 1,6 %, лук репчатый – на 1,3 %, картофель и яблоки – на 0,9 %, чёрный чай и помидоры – на 0,6 %.

На 0,4 % выросли цены на говядину, молоко стерилизованное, сметану и поваренную соль, на 0,3 % – на мороженую рыбу и бананы.

На 0,2 % подорожали сосиски, сардельки, сливочное масло, маргарин, свинина, баранина, варёные колбасы, молоко пастеризованное, рис, водка, пшеничная мука, а также обеды в столовых, кафе и закусочных. На 0,1 % прибавили в цене фруктово-ягодные консервы, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, вермишель, макаронные изделия и хлеб.

Ранее сообщалось, какие потребительские товары подешевели в Псковской области в декабре 2023 года. Псковичи также рассказали, на что тратят деньги больше всего.

Также отмечалось, что в России выросли цены на загородную недвижимость. Кроме того, сообщалось, что в России может подорожать съёмное жильё. По данным аналитиков, число активных объявлений об аренде квартир в городах России резко уменьшилось. В начале этого года их было 44 тысячи – это почти в два раза ниже уровня трёх предыдущих лет.