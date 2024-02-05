Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Огурцы и белокочанная капуста подорожали в России

На 4,6 % подорожали огурцы в России за период с 30 января по 5 февраля, сообщает Росстат.

Белокочанная капуста подорожала на 4,2 %, свёкла – на 2,3 %, морковь – на 1,6 %, лук репчатый – на 1,3 %, картофель и яблоки – на 0,9 %, чёрный чай и помидоры – на 0,6 %.

На 0,4 % выросли цены на говядину, молоко стерилизованное, сметану и поваренную соль, на 0,3 % – на мороженую рыбу и бананы.

На 0,2 % подорожали сосиски, сардельки, сливочное масло, маргарин, свинина, баранина, варёные колбасы, молоко пастеризованное, рис, водка, пшеничная мука, а также обеды в столовых, кафе и закусочных. На 0,1 % прибавили в цене фруктово-ягодные консервы, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, вермишель, макаронные изделия и хлеб.

Ранее сообщалось, какие потребительские товары подешевели в Псковской области в декабре 2023 года. Псковичи также рассказали, на что тратят деньги больше всего.

Также отмечалось, что в России выросли цены на загородную недвижимость. Кроме того, сообщалось, что в России может подорожать съёмное жильё. По данным аналитиков, число активных объявлений об аренде квартир в городах России резко уменьшилось. В начале этого года их было 44 тысячи – это почти в два раза ниже уровня трёх предыдущих лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 февраля 2024

Во сколько обойдётся проектирование дизайнерского дома, рассказали псковичам
05 февраля 2024

Гостем программы «Бизнес-ланч» станет архитектор-девелопер Сергей Станкевич
03 февраля 2024

Псковская область стала одним из лучших регионов по эффективности индивидуальной программы развития
01 февраля 2024

Около 2 млрд рублей перечислила Псковская таможня в федеральный бюджет в 2023 году
01 февраля 2024

Псковские пункты пропуска испытывают серьёзные нагрузки – таможня
01 февраля 2024

Сбер и Фонд инвестиционного развития Псковской области объединяют усилия для формирования благоприятного инвестклимата
30 января 2024

РСХБ прогнозирует рост доходов фермеров от сельского туризма до 250 млрд рублей в год
29 января 2024

Эксперт рассказал о зарплате псковских таксистов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...