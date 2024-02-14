Год семьи торжественно открыли в Красногородске
Праздничное мероприятие «Под семейным зонтиком», посвящённое открытию Года семьи, прошло в Красногородском доме культуры сегодня, 14 февраля, сообщает газета «Заря».
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
Открыла мероприятие глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская. Она поблагодарила семьи, которые на собственном примере учат детей патриотизму, любви друг к другу и своей стране.
Затем на сцене выступили взрослые и дети. Они читали стихи, играли на баяне, исполняли частушки. Изюминкой мероприятия стал семейный зонтик, под которым семьи могли загадать желание.
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