Год семьи торжественно открыли в Красногородске

22:56, 14 февраля 2024, ПАИ

Праздничное мероприятие «Под семейным зонтиком», посвящённое открытию Года семьи, прошло в Красногородском доме культуры сегодня, 14 февраля, сообщает газета «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»















Открыла мероприятие глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская. Она поблагодарила семьи, которые на собственном примере учат детей патриотизму, любви друг к другу и своей стране.

Затем на сцене выступили взрослые и дети. Они читали стихи, играли на баяне, исполняли частушки. Изюминкой мероприятия стал семейный зонтик, под которым семьи могли загадать желание.