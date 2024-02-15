Жительница Псковского района отправится в колонию за неуплату алиментов
Отбывать наказание в колонии-поселении будет жительница Псковского района за неуплату алиментов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.
37-летняя женщина, лишённая родительских прав, а также ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за неуплату алиментов для своей дочери, продолжила не платить, даже несмотря на то, что уже была судима в 2023 году за аналогичное преступление.
Суд назначил женщине наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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