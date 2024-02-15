Жительница Псковского района отправится в колонию за неуплату алиментов

08:46, 15 февраля 2024, ПАИ

Отбывать наказание в колонии-поселении будет жительница Псковского района за неуплату алиментов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

37-летняя женщина, лишённая родительских прав, а также ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за неуплату алиментов для своей дочери, продолжила не платить, даже несмотря на то, что уже была судима в 2023 году за аналогичное преступление.

Суд назначил женщине наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил.