Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Жительница Псковского района отправится в колонию за неуплату алиментов

Отбывать наказание в колонии-поселении будет жительница Псковского района за неуплату алиментов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

Жительница Псковского района отправится в колонию за неуплату алиментов. Фото: ПАИ

37-летняя женщина, лишённая родительских прав, а также ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за неуплату алиментов для своей дочери, продолжила не платить, даже несмотря на то, что уже была судима в 2023 году за аналогичное преступление.

Суд назначил женщине наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 февраля 2024

Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки
15 февраля 2024

Росгвардейцы поймали псковича на краже алкоголя в День святого Валентина
15 февраля 2024

Жительница Псковского района отправится в колонию за неуплату алиментов
15 февраля 2024

Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Псковском районе
14 февраля 2024

Скончался пыталовский краевед Николай Цветков
14 февраля 2024

Водитель столкнувшейся со школьным автобусом в Пушкиногорском районе фуры взят под стражу
14 февраля 2024

160 пожаров произошло в Псковской области за полгода из-за неосторожного обращения с огнём 
14 февраля 2024

Представитель иностранной компании пытался дать взятку псковскому таможеннику

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...