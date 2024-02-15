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И. о. настоятеля Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев) переведён на служение в Крым

Иеромонах Иларион (Карандеев). Фото: Артемий Бондарев, Псково-Печерский монастырь

Исполняющий обязанности наместника Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев) переведен на служение в Крым. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

Сейчас настоятелем монастыря (игуменом) является митрополит Псковский и Порховский Арсений в соответствии с решением Священного синода Русской православной церкви от октября 2023 года. «Преосвященного епископа Псковского и Порховского Арсения назначить священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области», – говорилось в решении Священного синода.

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