И. о. настоятеля Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев) переведён на служение в Крым
Исполняющий обязанности наместника Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев) переведен на служение в Крым. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.
Сейчас настоятелем монастыря (игуменом) является митрополит Псковский и Порховский Арсений в соответствии с решением Священного синода Русской православной церкви от октября 2023 года. «Преосвященного епископа Псковского и Порховского Арсения назначить священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области», – говорилось в решении Священного синода.
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И. о. настоятеля Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев) переведён на служение в Крым