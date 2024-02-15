И. о. настоятеля Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев) переведён на служение в Крым

09:28, 15 февраля 2024, ПАИ

Исполняющий обязанности наместника Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев) переведен на служение в Крым. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

Сейчас настоятелем монастыря (игуменом) является митрополит Псковский и Порховский Арсений в соответствии с решением Священного синода Русской православной церкви от октября 2023 года. «Преосвященного епископа Псковского и Порховского Арсения назначить священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области», – говорилось в решении Священного синода.