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Мошенники могут использовать соцсети для якобы сбора помощи военнослужащим в зоне СВО – Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей встречи с сенатором от исполнительной власти Псковской области Алексеем Наумцом обсудил вопросы снабжения воинских частей и обращения семей военнослужащих. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников предостерёг псковичей от сбора гумпомощи для военнослужащих в зоне СВО через соцсети. Фото здесь и далее: скриншот из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«По результатам поездки Алексея Васильевича по воинским частям могу сказать, что наши бойцы необходимым обеспечены. Возникающие вопросы отрабатываем максимально оперативно – напрямую через командиров подразделений», – рассказал Михаил Ведерников.

Он также отметил, что в социальных сетях есть группы, которые ведут сбор гумпомощи для военнослужащих псковской дивизии, однако никакого отношения к правительству области они не имеют. Глава региона подчеркнул, что участвовать в сборе через такие группы – рискованно.

«Мы уже сталкивались с тем, что закупленные таким образом оборудование и техника потом продаются с рук на интернет-площадках», – пояснил губернатор.

В связи с этим он поручил проверить, как эти группы взаимодействуют с военными, чтобы люди не попадались на уловки мошенников.

Также во время рабочей встречи Михаил Ведерников и Алексей Наумец обсудили вопросы поддержки семей военнослужащих.

Напомним, поддержать псковских военнослужащих и мобилизованных, а также жителей Херсонской области можно, обратившись в Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества. Где расположен ближайший пункт сбора гуманитарной помощи, можно узнать на интерактивной карте.

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