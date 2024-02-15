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Михаил Ведерников напомнил о подвиге воинов-интернационалистов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале вспомнил подвиг воинов-интернационалистов.

Михаил Ведерников напомнил о подвиге воинов-интернационалистов. Фото из телеграм-канала губернатора

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к годовщине вывода советских войск из Афганистана, который завершился 35 лет назад.

«Жители Псковской области участвовали в урегулировании военных конфликтов не только в Республике Афганистан, но и в других горячих точках по всему миру. С честью исполняли свой долг, оберегая геополитические интересы нашего государства, противодействуя международному терроризму и экстремизму. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб в этих конфликтах. Ценой своей жизни они подарили людям мир, свободу и надежду на лучшее. Вечная им память и слава. И с особым уважением всегда будем относиться к героям, которые вернулись домой, к своим родным и близким», – написал Михаил Ведерников.

«Желаю воинам-интернационалистам, ветеранам войн и вооружённых конфликтов, их родным и близким здоровья, счастья, душевного спокойствия и всего самого доброго!» – заключил губернатор.

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