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Общество

Полтонны наркотиков и полтора миллиона пачек сигарет изъяли псковские таможенники из незаконного оборота

Начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Повод принял участие в служебном совещании по подведению итогов деятельности Псковской таможни за 2023 год и проверил работу таможенных постов на российско-эстонской и российско-латвийской границах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы СЗТУ

На совещании с руководством и личным составом таможни начальник СЗТУ Александр Повод обсудил результаты деятельности в 2023 году, обозначил проблемные вопросы, способы их решения и определил задачи коллектива на 2024 год.

«Основная деятельность таможни была сосредоточена на обеспечении национальной безопасности, противодействии незаконному перемещению товаров. Мы своевременно реагировали на изменение ситуации в регионе деятельности таможни, усиливали работу таможенных постов, а также мобильных групп на российско-белорусском участке государственной границы», – доложил исполняющий обязанности начальника Псковской таможни Максим Жигалкин.

Псковские таможенники пресекли попытки незаконного перемещения наркотических средств с сокрытием как в грузовом, так и в легковом автотранспорте. При взаимодействии с должностными лицами Северо-Западной оперативной таможни и УФСБ России по Псковской области пресечены каналы контрабанды гашиша. Причастные к организации наркотрафика граждане Молдавии и Сербии арестованы.

В 2023 году по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ Псковской таможней возбуждено 10 уголовных дел, из незаконного оборота изъято 580 килограммов наркотиков.

За 2023 год мобильными группами пресечено 19 попыток ввоза из Белоруссии в Россию табачных изделий без маркировки средствами идентификации и акцизными марками общим количеством 1 млн 410 тыс. пачек сигарет.

Таможней организована работа по передаче для нужд специальной военной операции товаров, обращенных в федеральную собственность. В 2023 году направлены квадрокоптеры, пиломатериалы, гидравлические тележки, трубы профильные металлические, кровельный материал и другие товары, общей стоимостью более 6,6 млн рублей.

«В сложившейся геополитической обстановке таможня справляется с поставленными перед ней задачами, – подводя итоги заседания, отметил Александр Повод. – В 2024 году необходимо обеспечивать на должном уровне взаимодействие с электронными таможнями, повышать эффективность и результативность таможенного контроля. В числе приоритетных задач должны оставаться соблюдение принципов профессионализма и порядочности в повседневной работе, исключение формального подхода при общении с гражданами и бизнесом».

В завершение совещания Александр Повод поблагодарил коллектив таможни за проделанную работу и вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды.

Также в рамках рабочей поездки в регион деятельности таможни Александр Повод проинспектировал таможенные посты МАПП «Куничина Гора» и МАПП «Бурачки». Начальник СЗТУ провел совещания с руководящим составом постов, где рассмотрел результаты исполнения установленных контрольных показателей и обсудил меры по повышению эффективности работы.

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