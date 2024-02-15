Великолукские студенты завоевали вторую бронзу чемпионата Европы по греко-римской борьбе

11:30, 15 февраля 2024, ПАИ

Студент четвёртого курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Садык Лалаев стал бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который проходит в Бухаресте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

В борьбе за третье место в весовой категории до 60 килограммов Садык Лалаев переиграл сербского борца Георгия Тибилова со счётом 2:1.

Напомним, что это уже вторая бронза студентов ВЛГАФК на чемпионате Европы в Бухаресте. Первую награду завоевал Анвар Аллахьяров в весовой категории до 63 килограммов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».