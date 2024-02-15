Цветочная ярмарка пройдёт в Великих Луках

11:53, 15 февраля 2024, ПАИ

Сезонная ярмарка торговли цветами состоится в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Великих Лук.

Ярмарка пройдёт с 3 по 9 марта по следующим адресам: пересечение улиц Вокзальной, Гражданской и Дружбы, напротив дома № 19 на улице Зверева, у дома № 28 на площади Калинина, у дома № 1 на проспекте Ленина, у дома № 34 на улице Пионерской, между домами № 5 и № 9, на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Льва Толстого, а также на улице Ставского у дома № 19.

По вопросам подачи заявок и заключения договоров можно обратиться в отдел потребительского рынка в Великих Луках на площади Ленина, 1 (кабинет № 108а).

Контактный телефон (8 811-53) 3-84-32.