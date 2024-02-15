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Общество

До -9 градусов ожидается в Псковской области 16 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 16 февраля. Ночью выпадет небольшой снег, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

Днём ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождём, в отдельных районах гололёд. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по Псковской области ночью составит от -4 до -9 градусов, днём – от -3 до +2.

Атмосферное давление будет высоким.

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