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Спорт

Чемпионат и первенство области по лыжным гонкам пройдут в Островском районе

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжным гонкам пройдут на базе центра «Юность» в Островском районе с 17 по 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Чемпионат и первенство области по лыжным гонкам пройдут в Островском районе. Фото: ПАИ

Спортсмены посоревнуются в девяти возрастных категориях на дистанциях в три, пять, десять и пятнадцать километров. 17 февраля стартуют гонки классическим стилем, а 18 февраля – свободным.

В стартах примут участие лыжники городов и районов Псковской области.

Призёров наградят кубками, медалями и грамотами. Победители дополнительно получат кубок.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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