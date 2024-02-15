Чемпионат и первенство области по лыжным гонкам пройдут в Островском районе

12:20, 15 февраля 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжным гонкам пройдут на базе центра «Юность» в Островском районе с 17 по 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Спортсмены посоревнуются в девяти возрастных категориях на дистанциях в три, пять, десять и пятнадцать километров. 17 февраля стартуют гонки классическим стилем, а 18 февраля – свободным.

В стартах примут участие лыжники городов и районов Псковской области.

Призёров наградят кубками, медалями и грамотами. Победители дополнительно получат кубок.

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