В Пскове почтили память воинов-афганцев
Торжественный митинг, посвящённый 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошёл в сквере у Дома офицеров сегодня, 15 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Почтить память афганцев пришли сенатор от Псковской области Алексей Наумец, руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов, председатель областного Собрания Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, ветераны, ветераны-афганцы, воины Псковского гарнизона, кадеты.
Присутствующие возложили цветы и почтили память павших воинов минутой молчания.
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