Около полутора миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками

14:20, 15 февраля 2024, ПАИ

Около полутора миллионов рублей недосчитались жители Пскова, Великих Лук и Пушкинских Гор после телефонного общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Некоторых жителей региона злоумышленники ввели в заблуждение, предложив им заработать в интернете. Также мошенники завладели деньгами интернет-пользователей во время операций купли-продажи товаров на сайтах.

Всего после общения со злоумышленниками жители Псковской области лишились порядка полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовных дел.