Около полутора миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками
Около полутора миллионов рублей недосчитались жители Пскова, Великих Лук и Пушкинских Гор после телефонного общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Некоторых жителей региона злоумышленники ввели в заблуждение, предложив им заработать в интернете. Также мошенники завладели деньгами интернет-пользователей во время операций купли-продажи товаров на сайтах.
Всего после общения со злоумышленниками жители Псковской области лишились порядка полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.
Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовных дел.
Около полутора миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками
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