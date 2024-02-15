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Спорт

Более 600 жителей районов Псковской области отпраздновали Всероссийский день зимних видов спорта

Более 600 жителей из районов Псковской области отпраздновали Всероссийский день зимних видов спорта, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Более 600 жителей районов Псковской области отпраздновали Всероссийский день зимних видов спорта. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В Печорах мероприятие, посвящённое Дню зимних видов спорта, посетило около 100 человек. Красногородск собрал около 90 участников. А на праздник в Дедовичах пришло около 450 жителей.

Отметим, что день зимних видов спорта также отпразднуют в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 17 февраля. Участники посоревнуются в дартсе, футболе, регби, перетягивании каната, спортивном ориентировании, семейных эстафетах, детских забавах, а также сдадут комплекс ГТО.

На данный момент, сдать ГТО на празднике планируют 100 человек, поучаствовать в футбольных матчах готовы восемь команд, а для участия в семейных состязаниях заявились 14 семей.

Заявочная кампания на участие в мероприятиях Всероссийского дня зимних видов спорта продолжается. Подать заявку можно по адресу электронной почты: zayavka1702@mail.ru. Программа соревнований доступна на сайте mashstadion.ru и в группе vk.com/mashstadion60. Например, в Новосокольническом районе спортивный праздник пройдёт 21 и 29 февраля. За участие в мероприятиях Дня зимних видов спорта все участники будут отмечены дипломами Олимпийского комитета России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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