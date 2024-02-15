Воспитанники красногородской школы-интерната передали открытки бойцам СВО
Несколько мероприятий на тему «Готовы Родине служить» провели для воспитанников красногородской школы-интерната «Агрошкола» накануне Дня защитника Отечества. Об этом пишет газета «Заря».
Учащиеся изготовили тематические открытки со словами благодарности бойцам, которые находятся в зоне СВО. Кроме того, совместно с воспитателями были собраны сладкие подарки к празднику. Итоговым мероприятием стала экскурсия в Красногородский дом культуры.
Ранее сообщалось, что гигантскую маскировочную сеть сплели в Себежском районе.
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