Гигантскую маскировочную сеть сплели в Себежском районе

12:21, 05 февраля 2024, ПАИ

Маскировочную сеть огромных размеров сплели жители деревни Осыно Себежского района, сообщается в группе «Скобари» в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы соединить несколько маленьких сетей в одну большую, их пришлось вынести на улицу, так как в помещении не хватало места.

«Огромное спасибо всем, кто принимает участие в плетении маскировочных сетей. Спасибо за ваш труд», – отметили в публикации.

Ранее сообщалось, что ещё об одном герое СВО Ярославе Алексееве рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает принять участие в региональной акции «Герои нашего времени» в поддержку специальной военной операции.