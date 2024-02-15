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Спорт

Великолукский футболист пополнил состав петербургской академии

Воспитанник спортшколы «Экспресс» Елизар Мартыненко перешёл в петербургскую академию «Алмаз-Антей». Об этом сообщается в соцсетях юношеской футбольной лиги.

Великолукский футболист пополнил состав петербургской академии. Фото: пресс-служба юношеской футбольной лиги

Елизар Мартыненко выступал за команду «Экспресс» 2006 года рождения, являясь игроком 2007 года рождения. В прошедшем сезоне он провёл 19 игр, в которых забил шесть голов.

Отметим, что в новом сезоне академию «Алмаз-Антей» приняли в главный турнир юношеской футбольной лиги, где участвуют академии футбольных клубов «Ростов», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и прочие сильнейшие футбольные школы.

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