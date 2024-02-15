На дискуссионной площадке Общественного совета облизбиркома обсуждают итоги регистрации кандидатов на президентские выборы

15:40, 15 февраля 2024, ПАИ

На дискуссионной площадке общественного совета избирательной комиссии Псковской области эксперты обсуждают итоги регистрации кандидатов на выборы президента Российской Федерации, передаёт корреспондент ПАИ. Кроме того, в дискуссии будет затронут опыт президентских выборов в других государствах, история выборов президента РФ в Псковской области.

Председатель облизбиркома Игорь Сопов проанализировал опыт выдвижения на президентские выборы Бориса Надеждина.

«Это классический случай, человек, который собрал всё: бурный пиар, выпады в сторону избирательной системы, Центральной избирательной комиссии. Напомню, ему было отказано в регистрации кандидатом из-за количества забракованных подписей. Сам Борис Надеждин заявлял, что 20 лет назад он лично участвовал в разработке этого закона, а теперь пытается его оспорить», – обратил внимание глава избирательной комиссии региона.

«У него возникли вопросы: очень сложная процедура подписей, сложная регистрация. Он высказывал недоверие к системе, которая проверяет достоверность подписей. Это специальное устройство, которое сканирует и позволяет увидеть, где подписи нанесены, например, одной рукой. После этого специалисты всё проверяют», – напомнил Игорь Сопов.

Для того чтобы стать кандидатом в президенты, человек обязан пройти определённые процедуры, отметил он. «Претендуя на столь высокую должность, вы должны понимать, что у вас есть поддержка, что избиратели готовы отдать свои голоса за вас», – отметил председатель облизбиркома.

Игорь Сопов также рассказал о том, какие условия предъявляют к желающим стать кандидатами в президенты в США, Франции, Южной Корее, Аргентине.

«Избирательная система должна ставить барьер для тех, кто считает выборы политическим шоу. Для кого-то выборы – это политическая реклама, для кого-то – история, связанная с бизнесом. Выборы – это не игрушки. К выборам надо готовиться заранее, и тогда собрать 100 тысяч подписей – это не проблема», – резюмировал Игорь Сопов.

Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.