На дискуссионной площадке Общественного совета облизбиркома обсуждают итоги регистрации кандидатов на президентские выборы
На дискуссионной площадке общественного совета избирательной комиссии Псковской области эксперты обсуждают итоги регистрации кандидатов на выборы президента Российской Федерации, передаёт корреспондент ПАИ. Кроме того, в дискуссии будет затронут опыт президентских выборов в других государствах, история выборов президента РФ в Псковской области.
Председатель облизбиркома Игорь Сопов проанализировал опыт выдвижения на президентские выборы Бориса Надеждина.
«Это классический случай, человек, который собрал всё: бурный пиар, выпады в сторону избирательной системы, Центральной избирательной комиссии. Напомню, ему было отказано в регистрации кандидатом из-за количества забракованных подписей. Сам Борис Надеждин заявлял, что 20 лет назад он лично участвовал в разработке этого закона, а теперь пытается его оспорить», – обратил внимание глава избирательной комиссии региона.
«У него возникли вопросы: очень сложная процедура подписей, сложная регистрация. Он высказывал недоверие к системе, которая проверяет достоверность подписей. Это специальное устройство, которое сканирует и позволяет увидеть, где подписи нанесены, например, одной рукой. После этого специалисты всё проверяют», – напомнил Игорь Сопов.
Для того чтобы стать кандидатом в президенты, человек обязан пройти определённые процедуры, отметил он. «Претендуя на столь высокую должность, вы должны понимать, что у вас есть поддержка, что избиратели готовы отдать свои голоса за вас», – отметил председатель облизбиркома.
Игорь Сопов также рассказал о том, какие условия предъявляют к желающим стать кандидатами в президенты в США, Франции, Южной Корее, Аргентине.
«Избирательная система должна ставить барьер для тех, кто считает выборы политическим шоу. Для кого-то выборы – это политическая реклама, для кого-то – история, связанная с бизнесом. Выборы – это не игрушки. К выборам надо готовиться заранее, и тогда собрать 100 тысяч подписей – это не проблема», – резюмировал Игорь Сопов.
Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
Дмитрий Солонников: Партиям просто так заскочить в вагон президентских выборов нереально
На дискуссионной площадке Общественного совета облизбиркома обсуждают итоги регистрации кандидатов на президентские выборы
Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьёвку по распределению эфира и площадей для агитации на президентских выборах
Алексей Форш: Состав кандидатов в президенты отражает политическую ситуацию в стране