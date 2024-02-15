Февральские чтения памяти Семёна Гейченко завершились в «Михайловском»

16:38, 15 февраля 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершили работу традиционные Февральские музейные чтения памяти Семёна Гейченко сегодня, 15 февраля. В нынешнем году конференцию провели в «Михайловском» в 27-й раз, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Конференция приурочена к годовщине со дня рождения легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка».

В музее уточнили, что на чтениях было озвучено 22 доклада и сообщения от исследователей культуры и истории из России (Москва, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Оренбург, Ленинградская и Псковская области) и из Узбекистана (Бухара). Среди прочего, речь на конференции шла о некоторых проектах нынешнего юбилейного пушкинского года.

Представители ряда региональных (Опочка, Великие Луки, Полибино Великолукского района) и столичных («Архангельское», Большие Вязёмы) музеев представили коллегам отдельные экспозиции и программы в своих учреждениях, а специалисты «Михайловского» – итоги своих научных изысканий, касающихся отдельных предметов и документов из фондов заповедника. Традиционно на музейных чтениях вспоминали и о выдающихся хранителях отечественной культуры, о работниках музеев, о волонтёрах, которых в «Михайловском» с лёгкой руки Семёна Гейченко называют старинным русским словом «доброхоты».

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» особо отметили, что материалы XXVII Февральских музейных чтений памяти Семёна Гейченко «Под сенью дружных муз» планируются к публикации в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Это издание выходит в свет силами заповедника с 1996 года и на сегодняшний день насчитывает 99 номеров.

В «Михайловском» также добавили, что участники чтений «Под сенью дружных муз» возложили цветы к памятнику музейщикам Пушкиногорья в Пушкинских Горах, а в Научно-культурном центре заповедника приняли участие в литии по С. С. Гейченко и другим хранителям, которых уже нет с нами. Также они побывали на специально подготовленных для них экскурсиях в Михайловском, в Святогорском монастыре и на фольклорной программе «Деревенский Пушкин» в музейном комплексе в деревне Бугрово.