Центральную городскую аптеку №2 в Пскове могут приватизировать
15 февраля состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.
Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков». Также они обсудили предложение дополнить план приватизации муниципального имущества Пскова на 2024 год муниципальным предприятием «Центральная городская аптека №2».
Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю ПГД включить оба этих вопроса в повестку дня очередной сессии Псковской городской Думы.
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