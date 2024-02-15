Гдовичку осудили за оскорбление соседки
Жительницу Гдовского района осудили за оскорбление соседки, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
В ноябре 2023 года жительница деревни Слобода Гдовского района высказала в адрес своей соседки в неприличной форме оскорбительные слова.
В судебном заседании женщина вину не признала. Более того, она пояснила, что конфликт с соседкой у них продолжается на протяжении десяти лет. При этом гдовичка отметила, что соседка сама стала высказываться в её адрес, а она никаких оскорблений в этот день не говорила.
Выслушав позиции обеих сторон и свидетеля, а также исследовав доказательства, мировой судья судебного участка № 3 Гдовского района признал женщину виновной по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Ей назначили штраф в размере трёх тысяч рублей.
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