Гдовичку осудили за оскорбление соседки

16:48, 15 февраля 2024, ПАИ

Жительницу Гдовского района осудили за оскорбление соседки, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ноябре 2023 года жительница деревни Слобода Гдовского района высказала в адрес своей соседки в неприличной форме оскорбительные слова.

В судебном заседании женщина вину не признала. Более того, она пояснила, что конфликт с соседкой у них продолжается на протяжении десяти лет. При этом гдовичка отметила, что соседка сама стала высказываться в её адрес, а она никаких оскорблений в этот день не говорила.

Выслушав позиции обеих сторон и свидетеля, а также исследовав доказательства, мировой судья судебного участка № 3 Гдовского района признал женщину виновной по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Ей назначили штраф в размере трёх тысяч рублей.