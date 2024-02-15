Празднование Дня святого Валентина закончилось для псковички кражей телефона
Случайный знакомый украл у псковички телефон стоимостью более 20 тысяч рублей во время празднования Дня святого Валентина на улице Плехановский Посад в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, женщина решила отпраздновать День святого Валентина с мужчиной, с которым познакомилась на улице. Они распивали алкоголь у неё дома.
Спустя какое-то время женщина обнаружила, что у неё пропал телефон. Она сообщила о случившемся в полицию.
Полицейские провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 49-летний безработный житель Куньи, который уже ранее был судим за убийство и разбой.
Украденный мобильник обнаружили и изъяли.
Мужчина дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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