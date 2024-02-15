Сретенский бал состоится в Пскове в начале марта

17:00, 15 февраля 2024, ПАИ

3 марта в спортивно-развлекательном комплекса «Простория» Псковский городской молодёжный центр в девятый раз проведёт традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Участников и гостей праздника ждёт особая атмосфера, где можно не только почувствовать себя барышней и кавалером, танцуя под живую музыку камерного симфонического оркестра, но и узнать особенности бального этикета на различных интерактивных площадках, стать свидетелем выступлений талантливой молодёжи, сделать красивые фотографии у фотозоны и завести новые знакомства», – рассказали в молодёжном центре.

Участниками бала могут стать танцующие пары в возрасте от 14 до 35 лет вне зависимости от города проживания. Одно из важных условий участия – посещение репетиций, на которых разучиваются новые и закрепляются уже разученные танцы, и соблюдение дресс-кода.

Регистрация пар на репетиции уже открыта, анкету нужно заполнить через специальную форму, которая позволит попасть в чат участников. Если же по какой-либо причине пары для танцев нет, но стать участником очень хочется, организаторы предлагают написать сюда: vk.com/topic-218648598_49753883.

Посетить Сретенский бал можно и в качестве гостя. В этом случае возрастных ограничений нет, необязательно и посещать танцевальные репетиции, но дресс-код, пусть и не такой строгий, соблюсти придётся. Кроме того, необходимо забрать пригласительные билеты. О том, как это сделать, организаторы сообщат позже.

По возникающим вопросам можно обращаться по телефонам 56-44-44 или 56-37-07.