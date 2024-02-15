Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сретенский бал состоится в Пскове в начале марта

3 марта в спортивно-развлекательном комплекса «Простория» Псковский городской молодёжный центр в девятый раз проведёт традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставлено городским молодёжным центром

«Участников и гостей праздника ждёт особая атмосфера, где можно не только почувствовать себя барышней и кавалером, танцуя под живую музыку камерного симфонического оркестра, но и узнать особенности бального этикета на различных интерактивных площадках, стать свидетелем выступлений талантливой молодёжи, сделать красивые фотографии у фотозоны и завести новые знакомства», – рассказали в молодёжном центре.

Участниками бала могут стать танцующие пары в возрасте от 14 до 35 лет вне зависимости от города проживания. Одно из важных условий участия – посещение репетиций, на которых разучиваются новые и закрепляются уже разученные танцы, и соблюдение дресс-кода.

Регистрация пар на репетиции уже открыта, анкету нужно заполнить через специальную форму, которая позволит попасть в чат участников. Если же по какой-либо причине пары для танцев нет, но стать участником очень хочется, организаторы предлагают написать сюда: vk.com/topic-218648598_49753883.

Посетить Сретенский бал можно и в качестве гостя. В этом случае возрастных ограничений нет, необязательно и посещать танцевальные репетиции, но дресс-код, пусть и не такой строгий, соблюсти придётся. Кроме того, необходимо забрать пригласительные билеты. О том, как это сделать, организаторы сообщат позже.

По возникающим вопросам можно обращаться по телефонам 56-44-44 или 56-37-07.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 февраля 2024

Псковская делегация приняла участие в съезде российского общества «Знание» в Москве
15 февраля 2024

Певец Стас Пьеха даст концерт в Пскове
15 февраля 2024

Около 30 преступлений раскрыли в Псковской области благодаря камерам видеонаблюдения
15 февраля 2024

Уличная преступность снизилась почти на треть в Псковской области
15 февраля 2024

Февральские чтения памяти Семёна Гейченко завершились в «Михайловском»
15 февраля 2024

Почётный гражданин Себежа отмечает 90-летие
15 февраля 2024

Концерт театра «Трубадур» состоится в Великих Луках
15 февраля 2024

Воспитанники красногородской школы-интерната передали открытки бойцам СВО

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...