Прощание с председателем Собрания депутатов Невельского округа Виктором Зуевым состоится 29 октября

13:16, 28 октября 2026, ПАИ

Прощание с председателем Собрания депутатов Невельского муниципального округа Виктором Зуевым состоится 29 октября. Об этом сообщил глава Невельского округа Олег Майоров в своём канале в MAX.

Церемония отпевания начнётся в храме Святой Троицы в Невеле в 11:00. Гражданская панихида пройдёт во дворе храма примерно в 12:00.

Виктор Зуев будет похоронен на семейном кладбище в деревне Лобок.

Напомним, Виктор Зуев родился 4 мая 1967 года в деревне Козлово Невельского района. В 1990 году окончил Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия», получив квалификацию учёного-агронома. С октября 2008 по сентябрь 2015 года работал заместителем главы администрации Невельского района по сельскому хозяйству.

С сентября 2015 года Виктор Зуев бессменно возглавлял представительный орган местного самоуправления – сначала как председатель Собрания депутатов Невельского района, а после преобразования муниципального образования как председатель Собрания депутатов Невельского муниципального округа. Он занимал эту должность с момента образования округа. Коллеги и жители района знали Виктора Зуева как принципиального руководителя, опытного хозяйственника и человека, искренне преданного Невельской земле.