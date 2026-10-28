ТОС Псковского района завершили 22 проекта на сумму более 10 млн рублей

12:59, 28 октября 2026, ПАИ

Территориальные общественные самоуправления (ТОС) Псковского района завершили реализацию проектов, которые стали победителями регионального конкурса грантовой поддержки. В текущем сезоне финансирование получили 22 ТОС муниципалитета, а общая сумма привлечённых активистами средств превысила 10 миллионов рублей. Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.



Фото: из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX









В частности, в деревне Логозовичи в рамках двух инициатив выполнен монтаж уличного освещения. По проектам «Светлая деревня» и «Световой прорыв» подрядные организации установили дополнительные линии и 50 светильников на улицах Воинской Славы, Земляничной, Тополиной, Псковской, Сосновой и Южной. Общая сумма затрат на эти работы составила более 1,4 миллиона рублей.

ТОС «Озёрный край» в деревне Жидилов Бор благоустроил общественную территорию. На месте пустыря с несанкционированной свалкой строительного мусора на средства регионального гранта в размере 202 тысячи рублей вывезли отходы, расчистили водопропускную канаву и укрепили склон ручья. Сейчас эта территория подготовлена под высадку кустов сирени.

Ещё один проект реализован ТОС «Молодёжный» в селе Серёдка. На средства гранта в размере 300 тысяч рублей там обустроили зону для игры в уличный настольный теннис. Специалисты установили теннисный стол и две скамейки, уложили бортовой камень и специальное покрытие, а также провели уличное освещение рядом с новой площадкой.