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Общество

Большой этнографический диктант пройдёт во всех районах Псковской области

XI Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» организуют во всех районах Псковской области в офлайн-формате. Об этом рассказал председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Андрей Маковский в ходе пресс-конференции, посвящённой акции. Мероприятие организовали в парадном зале картинной галереи Псковского музея-заповедника сегодня, 28 октября, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Андрей Маковский обратил внимание, что в этот раз онлайн-формат не предусмотрен, будет только офлайн-мероприятия. Принять участие в диктанте можно будет во всех районах Псковской области.

В Пскове основными площадками станут историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза), Псковский городской молодёжный центр, Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова.

С перечнем площадок можно ознакомиться на сайте мирэтно.рф в разделе «Площадки».

Заместитель министра культуры Псковской области Виктория Екимова подчеркнула, что Большой этнографический диктант органично вписывается в программу и является одним из ключевых событий Года единства народов России. Псковская область показала высокий уровень вовлечённости в прошлом году, а особую значимость имеет то, что диктант проводят на различных культурных площадках.

Акцент в 2026 году сделают на вовлечении молодёжи в участие в этом образовательном мероприятии. «Приглашаем всех к участию. Это не экзамен, не тест, а именно призыв узнать больше нового о нашей стране», – указала Виктория Екимова.

На площадках проведения будут организованы экспозиции, выставки, приуроченные к основному событию и Дню народного единства.

Заместитель генерального директора по научной работе Эльвира Королёва заметила, что Псковский музей-заповедник традиционно много лет является площадкой просветительской акции.

«И это важно, ведь именно музей хранит культурное многообразие нашей страны и популяризирует его. Возможно, перед участием в диктанте будет полезно ознакомиться с коллекцией «Совсем не тот Плюшкин» и получить импульс к развитию. Проходите с друзьями, с семьёй, с детьми», – сказала она.

На пресс-конференции выступила и заместитель председателя Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето», руководитель детского этнографического ансамбля «Птенцы» Елена Вариксоо: «Мы, сето, очень радуемся, что, такие маленькие, мы входим в большую российскую семью и чувствуем себя здесь как дома. Это правда очень-очень важно».

Елена Вариксоо добавила, что в этом году уже традиционно Печорская лингвистическая гимназия станет площадкой этнодиктанта. «Это не трудно, не сложно, это классно. Можно узнать больше и о стране, и о Псковской области. Бояться не нужно. Двойки мы не ставим. Хотя региональные вопросы, на самом деле, самые сложные», – призвала она к участию.

Председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Псковской области Ольга Серова в свою очередь отметила, что студентам ПсковГУ особо интересен такой формат мероприятия и многие направления обучения изучают культурное наследие народов.

А директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская резюмировала, что за последние несколько лет количество участников просветительских мероприятий в регионе выросло почти в два раза.

Напомним, что XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» будет проходить во всех регионах России и в зарубежных странах с 3 по 12 ноября.

Впервые диктант провели в 2016 году по инициативе Министерства национальной политики Удмуртской Республики и активной молодёжи Удмуртии.

Большой этнографический диктант – просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, и позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Тест включает 30 общефедеральных вопросов.

Участником акции может стать любой житель России и зарубежных стран. На выполнение заданий отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов – 100.

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