В Госдуму внесли законопроект о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентов

20:16, 15 февраля 2024, ПАИ

Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их аккаунтах в социальных сетях и на других интернет-площадках, внесли на рассмотрение в Государственную Думу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя палаты парламента Вячеслава Володина.

По его словам, проект рассмотрят в приоритетном порядке.

Спикер отметил, что «тот, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах».

Ранее сообщалось, что из реестра иноагентов исключили более 60 человек и организаций.

Напомним, закон, который регламентирует деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юридических лиц, а также ответственность за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года.