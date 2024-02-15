Уголовное наказание получил дновец за приобретение и хранение наркотиков
Дновца наказали за приобретение и хранение наркотиков, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что житель Дно заказал в интернете два грамма наркотического вещества. Получив географические координаты в лесополосе в районе деревни Глоты Псковского района, он забрал вещество и хранил у себя дома с целью личного употребления до момента задержания сотрудниками Псковского ЛО МВД России.
Мужчину признали виновным по части первой статьи 228 УК РФ. С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на полгода и с удержанием 5 % зарплаты в доход государства.
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